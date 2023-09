Preta Gil surge radiante ao retornar para mansão no Rio de Janeiro: “Aproveitando muito”

Em meio a luta contra câncer, Preta Gil esbanja beleza natural ao curtir o dia em sua residência luxuosa no Rio de Janeiro

Em meio a luta contra um câncer, a cantora Preta Gil celebrou seu breve retorno para sua luxuosa residência no Rio de Janeiro em grande estilo! A artista aproveitou para colocar toda a sua beleza natural para jogo enquanto pegava um sol em sua piscina com vista privilegiada para a Cidade Maravilhosa, neste sábado, 30.

Através do feed em seu perfil oficial no Instagram, Preta arrasou ao posar com um biquíni rosa, saída de praia azul e um boné verde neon. Além de dividir algumas fotos de corpo todo, a cantora também irradiou alegria ao tirar algumas selfies exibindo sua felicidade em voltar para casa antes de prosseguir o tratamento.

Ainda na sequência de fotos, a artista mostrou que está muito bem acompanhada ao posar ao lado de seu filho, Francisco Gil. Além disso, Preta compartilhou alguns cliques em que aparece segurando um lindo buquê de flores enquanto relaxa deitada na varanda de sua casa, que oferece uma vista deslumbrante para o mar.

“Feliz em estar de volta na minha casinha amada, mesmo que seja por poucos dias !!!! Aproveitando muito muito!!!!”, a filha do cantor Gilberto Gil mostrou que está aproveitando cada instante em sua casa na legenda da publicação, que ganhou uma chuva de elogios de amigos e admiradores nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Vale lembrar que Preta Gil segue na batalha contra um câncer de intestino, que foi diagnosticado em janeiro deste ano. Em agosto, a cantora teve o útero retirado em cirurgia de câncer no intestino e ficou internada para se recuperar. Futuramente, ela passará por outro procedimento cirúrgico para reconstruir o intestino.

Preta Gil detalha rotina de exames semanais:

Na última sexta-feira, 29, Preta Gil esteve no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde faz tratamento contra o câncer no intestino. A cantora resolveu mostrar brevemente os bastidores sobre os procedimentos semanais porque passou a receber muitos questionamentos dos fãs por meio das redes sociais.