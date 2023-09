No hospital, Preta Gil detalha rotina de exames semanais que faz: ‘É difícil’

Preta Gil ainda mostrou máquina de ultrassom que auxilia no acesso para retirada de sangue

Preta Gil compartilhou com os fãs um pouco de sua rotina no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde faz tratamento contra o câncer no intestino. A cantora resolveu mostrar brevemente os bastidores sobre os procedimentos porque passou a receber muitos questionamentos dos fãs por meio das redes sociais.

"Muitas perguntas sobre a bolsa de ileostomia, sobre o que eu faço aqui no hospital toda semana. Uma das coisas, por exemplo, é ver a minha oncologista. Outra coisa que faço é tirar sangue, essa é uma máquina de ultrassom porque não tenho veia. Quer dizer, tenho, mas é difícil de pegar, e também fico roxinha fácil", começou ela.

A cantora ainda detalhou os procedimentos semanais: "Toda semana faço fisioterapia pélvica, faço exames de sangue, de toque com o meu cirurgião", contou a filha de Gilberto Gil.

Preta Gil mata curiosidade dos fãs e revela como é sua rotina pós-operatória

Preta Gil interagiu com os fãs e sanou algumas curiosidades dos seguidores sobre a rotina pós-operatória e explicou a importância da fisioterapia: "Para a gente fortalecer nosso assoalho pélvico, que inclui o Ischium, inclui a bexiga, enfim, isso tudo é muito importante, não só para quem está recém operada, como eu, mas para qualquer mulher", explicou.

Segundo Preta, a fisioterapia pode fazer toda a diferença para o bem-estar. "No meu caso, que fiz uma retirada de um tumor no reto, quando reverter o trânsito intestinal, muita coisa vai mudar para mim. Então, eu tenho que estar muito fortalecida no assoalho pélvico", acrescentou.

Preta Gil retirou tumor no intestino

Em agosto, Preta Gil teve útero retirado em cirurgia de câncer no intestino. O procedimento é conhecido como histerectomia total. A cirurgia demorou mais de 14 horas. Após ter alta hospitalar depois de 28 dias de internação para tratar a doeça, a artista agradeceu a equipe médica e familiares pelo apoio no tratamento.

"O que importa é que venci mais essa batalha, vou me fortalecer pra próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida. Tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão, sou grata. Antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo mas especialmente por terem colocado 2 anjos pra cuidar de mim @malupbarbosa não tenho palavras para te agradecer, todo cuidado e amor", relatou.