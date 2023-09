Preta Gil mata curiosidade dos fãs e revela como é sua rotina pós-operatória; confira

Preta Gil explicou aos seguidores a importância da fisioterapia pélvica para segunda cirurgia

Preta Gil interagiu com os fãs e sanou algumas curiosidades dos seguidores sobre a rotina pós-operatória. Nos Stories do Instagram, a cantora contou que vai ao hospital duas vezes na semana para fazer exames laboratoriais, procedimentos com os médicos e também fisioterapia pélvica.

"Para a gente fortalecer nosso assoalho pélvico, que inclui o Ischium, inclui a bexiga, enfim, isso tudo é muito importante, não só para quem está recém operada, como eu, mas para qualquer mulher", revelou ela", explicou.

Segundo Preta, a fisioterapia pode fazer toda a diferença para o bem-estar. "No meu caso, que fiz uma retirada de um tumor no reto, quando reverter o trânsito intestinal, muita coisa vai mudar para mim. Então, eu tenho que estar muito fortalecida no assoalho pélvico", acrescentou.

"No meu pós-operatório da segunda cirurgia, todo esse trabalho que estamos fazendo será fundamental. Porque vai definir muito como será o meu pós com a questão do escape de fezes, a questão do meu esfíncter, de fortalecer ele para segurar", completou.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)



Preta Gil retirou tumor no intestino

Em agosto, Preta Gil teve útero retirado em cirurgia de câncer no intestino. O procedimento é conhecido como histerectomia total. A cirurgia demorou mais de 14 horas. Após ter alta hospitalar depois de 28 dias de internação para tratar a doeça, a artista agradeceu a equipe médica e familiares pelo apoio no tratamento.

"O que importa é que venci mais essa batalha, vou me fortalecer pra próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida. Tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão, sou grata. Antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo mas especialmente por terem colocado 2 anjos pra cuidar de mim @malupbarbosa não tenho palavras para te agradecer, todo cuidado e amor", relatou.