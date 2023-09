Preta Gil mostra rotina após retirada de tumor no intestino e recebe elogios de famosas: 'Tá gata'

Preta Gil falou sobre evolução da sua recuperação e posou sorridente vestindo um top e bermuda esportiva

Preta Gil publicou no Instagram uma foto antes de começar a fisioterapia. Depois da retirada do tumor no intestino, a cantora teve alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último dia 10, após 28 dias de internação. Na imagem, a artista aparece sorridente sem maquiagem, exibindo a beleza natural, e vestindo um look fitness.

"Sextou pronta pra fisioterapia, que reabilitação é tudo", escreveu na legenda. Nos comentários, amigos de Preta se manifestaram. "Tá gata", afirmou Marina Ruy Barbosa. "Tá linda", acrescentou Carolina Dieckmann. "Bora, Pretinha", disse Lucio Mauro Filho. "Maravilhosa", acrescentou Fabiana Karla.

"Gata", disparou Lorena Improta. "Linda", destacou Pabllo Vittar. "Bora, amorzinho", incentivou Regina Casé. "Tá linda, Preta", apontou Ingrid Guimarães. "Ahhh, linda", reagiu Vanessa da Mata. "Que meninosa. Vai, gostosa", apoiou Gabi Melim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Assim como os famosos, os fãs de Preta Gil mandaram mensagens carinhosas para a cantora. "A vitória é sua! Deus ao seu lado", comentou uma. "Tá linda e alto astral", apontou outra. "Iluminada como sempre. Você é referência de uma mulher forte. Exemplo para as nossas meninas. Tenho orgulho de acompanhar a sua trajetória", pontuou uma terceira.

Saúde de Preta Gil

Preta Gil teve alta no dia 10 de setembro. Ela ficou internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, durante 28 dias para retirar o tumor cancerígeno. Além disso, a filha de Gilberto Gil passou por um procedimento extenso e complexo de 14 horas, que exigiu uma histerectomia total abdominal.

"Dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão. Estou ainda muito emocionada, e talvez não consiga me expressar plenamente, o que importa é que venci mais essa batalha, vou me fortalecer pra próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida. Obrigada a todas as mensagens, flores e visitas. Eu amo vocês", declarou Preta.