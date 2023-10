Poderosa! Preta Gil faz fotos de biquíni e exibe bolsa de ileostomia: ''Musa''

Em sua mansão no Rio de Janeiro, Preta Gil faz fotos e esbanja beleza poderosa antes de volta para tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil deu um show de beleza com muito poder ao compartilhar fotos de biquíni exibindo sua bolsa de ileostomia. Nesta terça-feira, 03, a famosa publicou os registros feitos na piscina de sua mansão no Rio de Janeiro e inspirou os internautas com a atitude.

Usando o acessório após ter retirado um tumor no intestino, a filha de Gilberto Gil surgiu plena ao curtir o dia de sol em sua casa antes de retornar para São Paulo para continuar o tratamento contra o câncer.

"Uma fresta de sol num dia nublado pra eu me despedir do Rio e voltar para o meu tratamento em São Paulo!", escreveu ela ao ostentar o look cheio de estilo que usou para aproveitar a piscina. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Musa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Preta Gil exibiu pela primeira vez sua bolsa de ileostomia ao surgir de lingerie e quebrou o tabu sobre o assunto. “Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha. Sei que nano é fácil, mas acreditem, sou grata!”, escreveu.

Próximos passos do tratamento de Preta Gil

Vale lembrar que a artista segue na batalha contra a doença, diagnosticada em janeiro deste ano. Assim que recebeu alta do hospital, Preta Gil conversou com o jornalista Léo Dias para revelar os próximos passos de seu tratamento. Ela contou que precisará fazer uma nova cirurgia nos próximos meses e ainda fará a quimioterapia oral.

"Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, disse a cantora, que está feliz de ter vencido todas as etapas em sua luta contra a doença.