Preta Gil exibe a bolsa de ileostomia pela primeira vez: ‘Não tenho vergonha’

Pela primeira vez, Preta Gil aparece com a bolsa de ileostomia à mostra em fotos após a cirurgia

A cantora Preta Gil surpreendeu os seus fãs na noite deste domingo, 1º, ao compartilhar um detalhe de sua intimidade durante a luta contra o câncer no intestino. Há poucas semanas, ela passou por uma cirurgia para colocar uma bolsa de ileostomia, que é usada para no intestino delgado.

Nas novas fotos, a artista apareceu mostrando a bolsa que está na região do seu abdômen ao posar apenas de lingerie e camisa branca. Na legenda, ela contou sobre o uso do recurso em seu tratamento.

“Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha. Sei que nano é fácil, mas acreditem, sou grata!”, escreveu.

Preta Gil passou pela cirurgia para a retirada do tumor no mês de agosto de 2023. Ela foi operada em um hospital de São Paulo. No procedimento, ela teve o tumor retirado, colocou a bolsa de ileostomia e também precisou passar pela histerectomia total, que é quando o útero é retirado. A artista se recuperou bem e teve alta após 28 dias internada. Agora, ela se recupera da cirurgia antes de fazer um novo procedimento para remover a bolsa de ileostomia.

View this post on Instagram A post shared by Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil revela quais são os próximos passos do tratamento contra o câncer

Em conversa com o jornalista Leo Dias, Preta Gil contou que precisará fazer uma nova cirurgia nos próximos meses e ainda fará a quimioterapia oral. A artista está com a bolsa de ileostomia após passar pela cirurgia para remover o tumor. Em breve, ela fará outra cirurgia para remover a bolsa. "Agora tem mais uma etapa. Tem mais uma cirurgia para reconstruir o intestino e colocar a ileostomia para dentro. Eu tenho uma bolsinha de ileostomia, que é quando faz a pinça, tirando o intestino delgado para fora com a bolsinha”, contou ela.

Além disso, ela refletiu sobre a luta contra a doença. "Batalha contra o câncer é um processo doloroso, com muitos altos e baixos. Eu fico muito feliz de ter vencido todas as etapas com o tratamento com peculiaridades. Eu passei pela septicemia no meio do processo, o que dificultou ainda mais as coisas, mas eu venci. Eu venci a quimioterapia, a sepse, a radioterapia, agora a cirurgia”, afirmou.