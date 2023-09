Paolla Oliveira ultrapassa os limites da beleza ao posar com vestido recortado

Em Miami, Paolla Oliveira impressiona ao posar de frente e costas com vestido estratégico e arranca suspiros de Diogo Nogueira: “Amo mais”

A atriz Paolla Oliveira está provou que curtindo e muito sua temporada em Miami, nos Estados Unidos! Nesta sexta-feira, 15, a musa deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao aparecer com um vestido repleto de recortes estratégicos para evidenciar suas curvas e beleza natural de tirar o fôlego!

Através do feed do Instagram, a namorada do cantor Diogo Nogueira exibiu seus melhores ângulos com a peça justa, que possui um decote na região do abdômen e dos seios, além de uma fenda até o limite nas pernas. A beldade fez questão de posar de frente, de costas e até de ladinho para deixar toda a sua beleza à mostra.

Paolla também combinou a peça estratégica com um salto alto fino e um brinco de argola. Além disso, a atriz dispensou grandes produções e optou por sair com cabelos longos soltos ao natural, e com uma maquiagem mais leve, provando que não precisa passar muitas horas no salão ou de retoques para ficar maravilhosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Nos comentários, os admiradores da artista não pouparam elogios e mostraram que foram à loucura com os cliques: “Que espetáculo”, disse uma seguidora. “A beleza surreal, meu Deus!”, disparou outra fã. “A mulher mais linda do mundo”, enalteceu uma terceira. Diogo também exaltou sua mulher: “Amo mais que chocolate”, disse o cantor.

Inclusive, recentemente Paolla contou o motivo por trás da viagem para os Estados Unidos com Diogo: "Férias pra mim, trabalho pra ele, vida que segue para os dois... Tem hora que o melhor é deixar a vida nos levar… E juntos", escreveu a atriz na legenda da publicação de uma foto em que aparece em clima de romance ao lado do amado.

Vale lembrar que os artistas assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2021. Os dois posaram juntos nos bastidores de um show do cantor, que aconteceu no Rio de Janeiro. Desde então, eles encantam os seguidores nas redes sociais ao dividir momentos apaixonantes da relação com seus fãs.

