Paolla Oliveira destaca beleza natural em banho de piscina com namorado, Diogo Nogueira

Paolla Oliveira dispensou photoshop em foto de biquíni com Diogo Nogueira e recebeu elogios na web

Paolla Oliveira aproveitou o dia de calor no Rio de Janeiro para atualizar o bronzeado ao lado do namorado, Diogo Nogueira. A bordo de um biquíni vermelho, a atriz mostrou as belas curvas enquanto tomava sol e fez questão de avisar: "Filtro aqui só o solar". Em uma das fotos, ela deixou à mostra a tatuagem no pé esquerdo.

Paolla Oliveira curtiu dia de sol com Diogo Nogueira (Foto: Reprodução Instagram)

Paolla recebeu chuva de elogios pelos cliques e foi aclamada por dispensar Photoshop, exibindo o corpo natural. "Como sempre toda linda e natural", disse uma. "Sempre bela", afirmou outra. "Gata demais", disparou uma terceira. "Nem precisa de filtro", destacou um. "Naturalmente linda", acrescentou outro. "Que mulher! Que corpo", apontou uma. "Perfeita. Vale lembrar que a pessoa tem todos os recursos para fazer mil procedimentos", observou mais uma.

Paolla Oliveira abandona uso de filtros nas redes sociais

Em entrevista recente, Paolla Oliveira abriu o coração sobre pressão estética. Segundo a atriz, ela avaliou o uso de filtros nas redes sociais e isso a fez mudar a postura.

"Só consegui fazer esse pacto de não usar filtro quando já era uma realidade na minha vida. Já tinha me sentido sem lugar, ansiosa: 'Se eu estou assim, como estão as outras pessoas? Não quero! Preciso sair disso'", contou no "Saia Justa".

Vista como exemplo de beleza, Paolla admitiu que é fácil se manter na zona de conforto quando se é elogiada.

"Tenho plena consciência que estava num lugar confortável, 'a perfeita', 'a linda', 'a maravilhosa', me colocaram num lugar que não fui eu que criei e fiquei aprisionada ali. Aí fiquei pensando, que se não tiver vontade de me mexer, a mesma pessoa que me colocou, vai falar: 'Ela não é boa o suficiente para estar ali. Aí você cai, sem estrutura, sem pensar e sem se questionar", completou.