Paolla Oliveira surge em clima de romance com Diogo Nogueira: "Lindos"

A atriz Paolla Oliveira encantou os seguidores ao surgir agarradinha com o namorado, o cantor Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para postar algumas fotos ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. Os dois estão nos Estados Unidos, e ela aproveitou as férias para acompanhar o amado em sua turnê.

Nos cliques postados no feed do Instagram nesta segunda-feira, 11, o casal surge agarradinho em um restaurante. Já em outro clique, os artistas estão com os rostos colados, enquanto seguram uma taça de vinho.

Ao dividir os registros na internet, Paolla falou sobre o momento ao lado do namorado. "Férias pra mim, trabalho pra ele, vida que segue para os dois... Tem hora que o melhor é deixar a vida nos levar… E juntos", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos do casal. "Seus lindos", disse uma seguidora. "Aproveitem muito", escreveu outra. "Eita que coisa linda esses dois", comentou um fã. "Aproveitem! Vivam e sejam felizes!", falou mais uma.

Paolla e Diogo, vale lembrar, assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2021. Os dois posaram juntos nos bastidores de um show do cantor, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira mostra reação ao visitar obra de sua mansão

Recentemente, Paolla mostrou os detalhes da reforma da sua mansão no Rio de Janeiro, aonde irá se mudar com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. A artista decidiu visitar o local, já com a reforma avançada, e mostrou sua reação ao ver cômodos prontos pela primeira vez e se divertiu com o público.

"O meu vídeo de reação e mais um dia de visita na minha obra. Ai, como é que eu vou reagir se eu vou mudar e minha casa tá assim, gente?", iniciou. Em seguida, ela visitou a cozinha do lar, já equipada com bancadas planejadas e alguns eletrodomésticos. "Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo? Tá quase, vai sair minha gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar", brincou ela.