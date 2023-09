Paolla Oliveira mostra reação ao visitar obra de sua mansão: "Tá quase!"

A atriz Paolla Oliveira visitou a reforma de mansão no Rio de Janeiro e compartilhou os avanços da obra com seus seguidores; confira detalhes!

A atriz Paolla Oliveira está super feliz com sua nova casa. A musa está reformando uma mansão no Rio de Janeiro, aonde irá se mudar com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. E parece que a obra está em seus momentos finais!

Nesta sexta-feira, 8, a artista decidiu visitar o local, já com a reforma avançada, para mostrar os detalhes aos seus seguidores. Em vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram, ela mostrou sua reação ao ver cômodos prontos pela primeira vez e se divertiu com o público.

"O meu vídeo de reação e mais um dia de visita na minha obra. Ai, como é que eu vou reagir se eu vou mudar e minha casa tá assim, gente?", iniciou Paolla, ao mostrar seu quintal ainda completamente detonado pela reforma.

Em seguida, ela visitou a cozinha do lar, já equipada com bancadas planejadas e alguns eletrodomésticos. Paolla também fez questão de lembrar do namorado ao mostrar os detalhes do local. "Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo? Tá quase, vai sair minha gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar", brincou ela.

A atriz fez uma careta engraçada ao mostrar os materiais de construção espalhados por seu quintal. Ela também aproveitou para falar sobre a previsão da obra, que deve ser finalizada nos próximos dois meses.

Pouco depois, a famosa apareceu toda sorridente ao exibir detalhes do primeiro cômodo 100% pronto: seu closet. "Deixa eu contar uma boa notícia gente. Habemus closet!", disse a atriz com um sorrisão no rosto.

Ela mostrou o enorme quarto, cheio de armários planejas e prontinhos para receber seus looks mais do que estilosos. O local foi feito com uma iluminação especial, onde todas as divisórias foram decoradas com faixas de luz de LED para melhor visualização das roupas.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram