Paolla Oliveira mostra caos em obra de sua mansão: "Sonho tomando forma"

Em seu Instagram, Paolla Oliveira mostrou o andamento da obra de sua mansão com muito humor; confira o vídeo!

Uma casa em obra pode ser um caos para qualquer pessoa, até mesmo para a atriz Paolla Oliveira! A musa está reformando sua mansão no Rio de Janeiro, onde irá morar com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira.

Em construção desde dezembro do ano passado, a mansão de Paolla já está tomando forma. Contudo, o processo ainda tem um longo caminho a percorrer. Nesta quarta-feira, 16, a atriz compartilhou um vídeo com muito humor mostrando o caos e bagunça da obra em andamento.

Nos registros, a gata aparece andando entre os escombros e entulhos do local, além de colocar um trechinho de sua equipe com a mão na massa. "Já olhou para alguém e pensou o que se passa na cabeça dela?", disse o áudio do vídeo, que mostra Paolla com carinha de desespero.

Na legenda, ela falou um pouco mais sobre esse momento que está passando. "A gente brinca, reclama, mas tem coisa mais gostosa que ver um sonho tomando forma e virando realidade?! Mas que dá trabalho, dá... Socorro!", escreveu a artista.

Nos comentários, os seguidores simpatizaram com a situação e embarcaram na brincadeira. "Depois de pronto, a raiva passa... experiência própria kkk", relatou fã. "Obra não acaba a gente que desiste!", brincou outro. "O bom humor nunca falta! Será sempre assim", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Recuperada de lesão, Paolla Oliveira mostra volta à academia

Mais cedo nesta quarta-feira, 16, Paolla Oliveira comemorou ao voltar para a academia após semanas afastada das atividades. A atriz estava se recuperando de uma lesão no joelho, que aconteceu após uma partida de futebol e forçou a artista a entrar em tratamento para reverter a situação.

Fazendo caras e bocas, a namorada de Diogo Nogueira apareceu nos stories de seu Instagram realizando um exercício de musculação para as pernas. A famosa surgiu ainda bem incomodada com o joelho, além das caretas, ela segurou o joelho durante a execução.

"Voltando a malhar depois da lesão no joelho... Nem acredito! Devagar sob o olhar atento do @marcaovalentimpersonal", escreveu ela sobre estar sendo acompanhada nessa volta que tanto aguardava.

