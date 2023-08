Recuperada de lesão, Paolla Oliveira mostra volta à academia: ''Nem acredito''

Após semanas sofrendo com lesão, Paolla Oliveira mostra que está recuperada ao voltar a treinar na academia

A atriz Paolla Oliveira conseguiu voltar para a academia nesta quarta-feira, 16, após algumas semanas se recuperando de uma lesão no joelho. O problema com a parte do corpo aconteceu após uma partida de futebol e a artista até mostrou o tratamento para reverter a situação.

Fazendo caras e bocas, a namorada do cantor Diogo Nogueira apareceu realizando um exercício de musculação para as pernas. A famosa surgiu ainda bem incomodada com o joelho, além das caretas, ela segurou o joelho durante a execução.

"Voltando a malha depois da lesão no joelho... Nem acredito! Devagar sob o olhar atento do @marcaovalentimpersonal", contou ela sobre estar sendo acompanhada nessa volta que tanto aguardava.

Nos últimos meses, Paolla Oliveira mostrou que participou de uma partida de futebol e acabou lesionada. "A pessoa vai bater bola e sai lesionada... Mas ainda tem jogo!”, falou ao aparecer colocando gelo no lugar.

Em agosto de 2021, durante sua participação no Super Dança dos Famosos, a atriz foi flagrada usando uma faixa no joelho durante os ensaios da competição.

Leia também:Paolla Oliveira choca com fotos tomando sol: ''Dei zoom''

Apaixonada, Paolla Oliveira relembra primeiro encontro com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira postou em suas redes sociais um vídeo respondendo os comentários deixados sobre ela na web pelos internautas, incluindo algumas dúvidas, e como foi o primeiro encontro dela com o cantor Diogo Nogueira. O casal está junto desde 2021

Uma das perguntas feitas pelos internautas foi a respeito do primeiro encontro da artista com seu atual namorado, Diogo Nogueira. A seguidora perguntou se havia acontecido algum jantar entre eles, e com bom-humor a artista respondeu que "aconteceu o jantar, massa com camarão. Só que a ordem foi invertida", brincou a musa deixando no ar.