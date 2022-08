Paolla Oliveira esbanja beleza natural em fotos diferentes e impressiona: ''Linda''

Atriz Paolla Oliveira compartilhou clique com efeito em preto e branco e deu show de beleza na rede social

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 12h10

A atriz Paolla Oliveira (40) deu mais um show de beleza em sua rede social nesta quarta-feira, 24, ao compartilhar fotos com um efeito em preto e branco. Olhando para o lado, ela surgiu plena nos registros.

Usando pouca maquiagem, a intérprete de Pat, de Cara e Coragem, apareceu deslumbrante dando sorrisos enquanto olhava para uma janela.

Após publicar os registros bem naturais, a namorada de Diogo Nogueira (41) foi coberta de elogios. "Lindíssima", admiraram os fãs. "Moça bonita", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira roubou a cena em um casamento luxuoso ao aparecer no evento com um vestido preto com fenda na perna. Usando o modelo cheio de atitude, a famosa surgiu arrasadora.

Paolla Oliveira mostra corpaço em ação ao treinar na academia

Recentemente, Paolla Oliveira mostrou como faz para manter sua boa forma em mais um vídeo compartilhar na rede social. No registro, a atriz surgiu pegando pesado no treino e roubou a cena ao ostentar suas curvas saradas em ação. Em outro momento, ela brincou ao fazer uma gravação treinando e usando uma fala de Juma, de Pantanal, sobre querer ir embora do lugar.

Durante a coletiva da novela das sete, Cara e Coragem, a intérprete de Pat contou como se preparou fisicamente para viver uma dublê nas telinhas. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea", disse ela.

Não apenas na academia que a famosa exibe suas curvas deslumbrantes. Nos últimos dias, ela arrancou elogios ao relembrar um ensaio ousado que fez usando roupa íntima de strass. Nos registros, a musa apareceu morena, visual adotado para sua personagem em A Dona do Pedaço, Vivi Guedes.

