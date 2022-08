Sem nada por baixo, Paolla Oliveira esbanja beleza arrasadora em ensaio

Atriz Paolla Oliveira recordou cliques de ensaio ousado e chamou a atenção ao aparecer sem sutiã

Redação Publicado em 18/08/2022, às 12h47

A atriz Paolla Oliveira (40) encantou ao recordar fotos de um ensaio que protagonizou quando estava morena para interpretar Vivi Guedes na novela das nove, A Dona do Pedaço (2019). Nesta quinta-feira, 18, ela mostrou os registros e roubou a cena com uma beleza ousada.

Usando um look muito estiloso, a famosa apareceu vestindo uma espécie de roupa íntima feita de strass, que deixou seu decote à mostra. Ao dispensar o sutiã comum, Paolla Oliveira apareceu de blazer brilhante aberto e arrancou suspiros.

"tbt", escreveu a atriz que está na trama das sete, Cara e Coragem, na legenda dos registros poderosos. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Deusa", admiraram os fãs. "Vivi, saudades", disseram outros sobre a personagem da novela das nove.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira recebeu mais elogios ao fazer uma selfie com uma maquiagem diferente. Com uma produção colorida, a namorada de Diogo Nogueira (41) chamou a atenção dos internautas.

Recentemente, a musa global roubou a cena no aniversário de 48 anos da cantora Preta Gil ao marcar presença no evento com um look composto por body transparente e recortado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira mostra corpaço em ação na academia

Recentemente, Paolla Oliveira mostrou como faz para manter sua boa forma em mais um vídeo compartilhar na rede social. No registro, a atriz surgiu pegando pesado no treino e roubou a cena ao ostentar suas curvas saradas em ação. Em outro momento, ela brincou ao fazer uma gravação treinando e usando uma fala de Juma, de Pantanal, sobre querer ir embora do lugar.

Durante a coletiva da novela das sete, Cara e Coragem, a intérprete de Pat contou como se preparou fisicamente para viver uma dublê nas telinhas. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea", disse ela.

