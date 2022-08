Com fenda no limite, Paolla Oliveira surge arrasadora em casamento

Ao lado de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira esbanjou beleza ao aparecer de vestido aberto na perna em casamento de João Camargo

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 09h06

A atriz Paolla Oliveira (40) surgiu arrasadora nesta segunda-feira, 22, no casamento de João Camargo e Beatriz Fazzio em São Paulo. Acompanhada do namorado, o cantor Diogo Nogueira (41), a artista esbanjou beleza no evento.

Para marcar presença na cerimônia, a atriz, de Cara e Coragem, apostou em um vestido preto com um toque ousado e chamou a atenção. De mangas e com uma fenda até o limite, Paolla Oliveira surgiu deslumbrante.

O look da famosa foi arrematado com sandálias pretas com brilho e uma bolsa pequena. De cabelos presos, a musa mostrou que elegeu argolas grandes.

Além de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira outros famosos marcaram presença no casamento de João Camargo, proprietário de uma marca de alfaiataria, e a fashion business Beatriz Fazzio. A cerimônia é o segundo casamento deles, que já tinha feito uma cerimônia luxuosa na Toscana, na Itália.

Foto: Andy Santana / AgNews

Foto: Andy Santana / AgNews

Paolla Oliveira mostra corpaço em ação na academia

Recentemente, Paolla Oliveira mostrou como faz para manter sua boa forma em mais um vídeo compartilhar na rede social. No registro, a atriz surgiu pegando pesado no treino e roubou a cena ao ostentar suas curvas saradas em ação. Em outro momento, ela brincou ao fazer uma gravação treinando e usando uma fala de Juma, de Pantanal, sobre querer ir embora do lugar.

Durante a coletiva da novela das sete, Cara e Coragem, a intérprete de Pat contou como se preparou fisicamente para viver uma dublê nas telinhas. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea", disse ela.

Não apenas na academia que a famosa exibe suas curvas deslumbrantes. Nos últimos dias, ela arrancou elogios ao relembrar um ensaio ousado que fez usando roupa íntima de strass. Nos registros, a musa apareceu morena, visual adotado para sua personagem em A Dona do Pedaço, Vivi Guedes.

