Paolla Oliveira revela preparação para viver dublê em novela das sete

Em coletiva de imprensa, atriz Paolla Oliveira contou como é viver uma dublê de ação na próxima novela das sete, 'Cara e Coragem'

Nataly Paschoal Publicado em 20/05/2022, às 10h43

A atriz Paolla Oliveira (40) está na próxima novela das sete, Cara e Coragem, que estreia no dia 30 de maio.

Em coletiva de imprensa, que a CARAS Digital participou, a artista revelou como é viver uma dublê Pat nas telinhas. Paolla Oliveira contou qual foi sua preparação para interpretar a personagem que usa bastante o corpo nas cenas de ação.

"Não fiz nada diferente, eu já tenho na vida, sou bastante ativa, gosto de esporte, gosto de malhar, obviamente tivemos contato com dublês, então o que a gente aprendeu foi um pouco de técnica, tem uma equipe muito grande por trás de nós pra que as coisas deem certo", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

A atriz disse que continua fazendo suas atividades físicas normalmente, mas que houve algo novo de grande dificuldade que precisou fazer. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz sem dúvida, dou uma enganada... sem dúvida nenhuma a dança aérea tem sido uma novidade pra mim", declarou ela.

Paolla Oliveira na novela das sete

Em Cara e Coragem, Paolla Oliveira viverá a dublê Pat que além de seu lado de "ação" tem seu lado família. No trabalho, ela fará dupla com o personagem de Marcello Serrado (Moa), que é sua paixão secreta, já que em casa ela é casada com Alfredo (Carmo Dalla Vecchia), por quem tem grande afeto e em dois filhos.

"Uma novidade muito boa fazer essa família, tem amor no ar, então ela passa dessa ação pra essa coisa amorosa dentro de casa", comentou sobre Pat.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Agora no horário das sete, após viver a influenciadora Vivi Guedes em A Dona do Pedaço (2019), na faixa das nove, a atriz comentou o que o público pode esperar da trama.

"É uma novela deliciosa com tudo que a gente espera de uma novela das sete, leveza, diversão, parte cômica e ela tem uma coisa que agrada muito, que as pessoas não esperam na novela das sete, aqui tem drama, nossos personagens vivem essa situação, esses lados todos nessa confusa, eles são divertidos, tem humor, esse amor está colocado em um lugar muito bacana e delicado, Pat mãe de família tem uma família estruturada e tem todo esse drama que é o que me agrada", disse a famosa.