Paolla Oliveira mostra corpaço torneado em ação na academia e impressiona

A atriz Paolla Oliveira (40) fechou a semana nesta sexta-feira, 29, com muita energia e boa forma. Em sua rede social, ela compartilhou um vídeo treinando na academia.

De look fitness, composto por regata, calça colada e um tênis neon, Paolla Oliveira surgiu toda estilosa pegando pesado nos aparelhos de musculação e brincando ao dublar um áudio falando que queria ir embora dali.

"Academia na sexta-feira é nessa vibe", disse a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) ao surgir de cara lavada e suando no momento de esforço.

Nos comentários da publicação, os internautas concordaram com o humor da atriz, de Cara e Coragem, e falaram o que acharam. "Amei", aprovaram o vídeo. "Perfeita até no sofrimento", admiraram outros a beleza da famosa.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira arrancou elogios dos seguidores ao publicar uma série de cliques toda arrumada. De vestido preto justinho, a artista global ostentou seu corpo escultural com estilo durante mais um evento de pré-estreia do filme Papai é Pop, que será lançado nos cinemas no dia 11 de agosto.

Recentemente, Paolla Oliveira mostrou como faz para manter sua boa forma em mais um vídeo. No registro, a atriz surgiu pegando pesado no treino e roubou a cena ao ostentar suas curvas saradas em ação.

Durante a coletiva da novela das sete, Cara e Coragem, a intérprete de Pat contou como se preparou fisicamente para viver uma dublê nas telinhas. "O que apareceu de novidade foi a dança aérea, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz sem dúvida, dou uma enganada... sem dúvida nenhuma a dança aérea tem sido uma novidade pra mim", declarou o que teve de novidade em sua rotina.

