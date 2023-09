Outra mulher! Maíra Cardi choca com novo visual: ''Dessa vez ficou lindo''

Após casamento secreto, Maíra Cardi choca ao mostrar novo cabelo, feito dois dias antes da cerimônia

A coach Maíra Cardi mudou o visual para o casamento em absoluto segredo com o empresário Thiago Nigro, o Primo Rico. Após dias da festa, a influenciadora revelou melhor o novo visual em fotos na rede social.

Com os fios mais dourados e iluminados, a ex-BBB surpreendeu ao aparecer com as madeixas recém-feitas no salão de beleza. Antes, a famosa apostava em fios mais acinzentados e a mudança para o tom foi bem elogiada pelos fãs.

"Recebi milhares de perguntas “Quem fez seu cabelo?” Óbvio que o melhor do planeta terra @wnunnes topou meu desafio faltando 2 dias para o casamento, meu Deus apaixonada pelo trabalho dele, apaixonada pela energia dele, pela história, por tudo", contou sobre a transformação realizada antes do grande dia.

Apesar de ter arriscado muda em cima da hora, Maíra Cardi agradou muito os seguidores com o resultado. "Dessa vez ficou lindo. Incomparável", disseram. "Belíssima", elogiaram. "Está de acordo com sua vibe, iluminada", observaram outros.

No dia 30 de agosto, um dia após o casamento secreto, vazaram informações de que evento havia acontecido em um hotel no interior de São Paulo. O evento durou alguns dias, o segundo dia contou com baile de máscaras e banquete saudável.

As fotos do casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores as primeiras fotos de casamento com Thiago Nigro e contou que adotou o sobrenome do empresário. O casal oficializou no interior de São Paulo, na terça-feira, 29.

"Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe. Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro", disse a life coach no Instagram. Maíra explicou também a proibição de celulares na cerimônia.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de sua filha, Sophia Aguiar. Em março deste ano, eles assumiram o relacionamento e em abril o Primo Rico pediu a mão da influenciadora durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.