Ousou demais? Graciele Lacerda causa ao dançar de lingerie na fazenda

Dividiu opiniões! Graciele Lacerda causa ao tirar a blusa e fazer coreografia com roupa íntima à mostra; veja o vídeo do momento

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, causou ao compartilhar um vídeo nesta segunda-feira, 04, dançando ao som de Beyoncé. Na fazenda do sertanejo, a influenciadora fitness aproveitou o cenário para fazer uma coreografia.

O que chamou a atenção dos internautas foi o look usado por ela e seu cabelão brilhante. Tirando a parte de cima, Graciele Lacerda causou ao protagonizar o momento de calça jeans, botas brancas, sutiã de renda e chapéu na cabeça.

"Atendendo pedidos! TEXAS HOLD 'EM @beyonce Bora dançar?! Taking orders!!! TEXAS HOLD’EM @beyonce Let’s dance?!", disse ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios e alguns questionamentos. "Maravilhosa", exaltaram. "Não entendi o porque tirar a blusa de cima do sutiã e por em cima da calça", perguntaram.

Nas últimas semanas, Graciele Lacerda parou tudo ao surgir de biquíni em Miami. Além de impressionar com os cliques de biquíni, ela deu o que falar com um vestido longo para passear por Miami. Em outro momento, quem chamou a atenção foi Zezé com seu novo visual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda chora após revelações

Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.

Em seguida, Graciele Lacerda postou uma foto caminhando com Zezé e fez uma reflexão. "Até os maiores bandidos, que cometem crimes hediondos tem direito a defesa. Tem o direito de se defender. Eu não tive esse direito. O tribunal da internet me julgou. Me condenou e a partir daí foram ofensas diárias, ataques diversos a mim, minha família e ao meu trabalho. Com palavras pejorativas e uma tentativa constante de acabar com a minha vida e o meu psicológico...", falou em uma parte do texto.