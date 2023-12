No cruzeiro de Neymar, Silvia Abravanel impacta com macacão decotado

Silvia Abravanel impacta ao exibir seu look para festa a fantasia no cruzeiro de Neymar; apresentadora embarcou no navio com o noivo

A apresentadora Silvia Abravanel é uma das famosas que aproveitou o cruzeiro de Neymar Jr. Nesta sexta-feira, 29, a comunicadora inclusive postou uma foto do look usado na noite em que aconteceu a festa a fantasia.

Surpreendendo a todos, a herdeira de Silvio Santos elegeu um macacão colorido com estampas e com um decote poderoso. Vestindo o look descolado e bem estiloso, a famosa fez pose no navio e esbanjou beleza.

"Adorei o look da Festa a Fantasia de ontem", escreveu a artista ao revelar como foi vestida para o evento. No cruzeiro, Silvia Abravanel está acompanhada de seu noivo, o cantor Gustavo Moura.

Recentemente, em uma entrevista ao podcast de Luciana Gimenez, Silvia Abravanel fez revelações sobre sua família e surpreendeu ao falar sobre Patrícia Abravanel. "Ela é muito ciumenta, sempre foi. Ela queria só ela aparecer, sobressair. Ela entrava na minha frente na câmera", declarou. "Aquilo começou a me magoar, eu estava no ar e dei um jeitinho de sair do palco. Saí chorando, foi uma coisa muito pesada no ar. Eu não canto, não sapateio, não danço, como ela. Fiquei magoada", declarou.

Mais famosos no cruzeiro de Neymar

Batizado de Ney em Alto Mar, o cruzeiro de Neymar Jr. iniciou a navegação nesta terça-feira, 26. Com duração até sexta, 29, a embarcação recebeu um verdadeiro time de famosos e contará com shows dos mais diversos artistas.

O navio partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. Como atrações confirmadas do Cruzeiro de Neymar estão nomes como Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e muitos outros artistas.

Além das atrações musicais confirmadas, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Silvia Abravanel e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio. Para acompanhar Belo, a influenciadora Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, também estão no cruzeiro.

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.