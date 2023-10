Noiva, Silvia Abravanel surge em foto rara com a sogra: 'Maravilhosa'

Com o noivo, Silvia Abravanel surge em clique raro com a sogra e exalta mãe de seu eleito em data especial

A apresentadora Silvia Abravanel compartilhou um clique inédito com a sogra. Noiva do cantor Gustavo Moura, a herdeira de Silvio Santos surgiu comemorando o aniversário da mãe de seu amado nesta quarta-feira, 18.

Em seus stories, a famosa publicou a selfie e mostrou se dar bem com a aniversariante. Sorridente, ela apareceu no momento de comemoração e enalteceu o quanto sua sogra é uma boa pessoa.

"Celebrando a vida da minha sogra maravilhosa", escreveu ao exibir o registro de sua intimidade ao lado do futuro marido.

Ainda nos últimos dias, Silvia Abravanel comemorou os 18 anos da filha caçula com um festão luxuoso com tema de Oscar. Com vestido todo brilhante, a comunicadora festejou ao lado da família e exibiu os registros especiais do evento.

Silvia Abravanel conta que não quis mais procurar os pais biológicos

A apresentadora Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

“Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.