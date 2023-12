Quanto custa o cruzeiro de Neymar? Cabines têm preço altíssimo

Cruzeiro de Neymar Jr. começou nesta terça-feira, 26, e terá duração até sexta, 29; viagem ainda contará com show de Péricles

A primeira edição do cruzeiro do jogador Neymar se tornou assunto na web nesta terça-feira, 26, ao ser dado início a viagem. Chamado de Ney em Alto Mar, o evento, que acontece no navio MSC Preziosa, dura até sexta-feira, 29.

De acordo com o site oficial do cruzeiro de Neymar, todas as cabines disponíveis para o evento foram vendidas . Algumas poderiam ser compradas pelo valor de R$ 30 mil, e as opções mais simples para a viagem custavam R$ 6.600 por pessoa.

O navio parte do porto de Santos, no litoral de São Paulo, e passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Entre as atrações confirmadas, estão shows de Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e outros.

O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.

O jogador confirmou que estará presente na viagem, que contará com atrações musicais surpresas. Além dos shows, haverá apresentações de stand-up comedy dos humoristas Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

Nesta segunda-feira, 25, Neymar usou as redes sociais para abrir um álbum de registros da primeira noite de Natal da sua filha mais nova, Mavie, nascida em outubro. Ele apareceu ao lado de Bruna Biancardi e outros membros da família.

O jogador da seleção brasileira posou com a pequena em fotos da celebração natalina, além de cliques da avó, Nadine, com a netinha, e outros familiares. "Primeiro Natal da maviezinha! Muito paparicada e brava na hora das fotos. Amor pra você não vai faltar princesa", escreveu na legenda.

CONFIRA FOTOS DE NEYMAR AO LADO DA FAMÍLIA NO NATAL: