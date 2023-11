Silvia Abravanel revela mágoa da irmã, Patrícia: "Foi uma coisa muito pesada"

Em um depoimento muito sincero, Silvia Abravanel revela mágoa da irmã, Patrícia

A apresentadora Silvia Abravanel revelou que ficou "magoada" com a irmã, Patrícia Abravanel. Ela relembrou um episódio que aconteceu no passado, quando foi boicotada no palco do Teleton. Na época, ela deixou o palco aos prantos.

"Ela é muito ciumenta, sempre foi. Ela queria só ela aparecer, sobressair. Ela entrava na minha frente na câmera", declarou. "Aquilo começou a me magoar, eu estava no ar e dei um jeitinho de sair do palco. Saí chorando, foi uma coisa muito pesada no ar. Eu não canto, não sapateio, não danço, como ela. Fiquei magoada", declarou.

A apresentadora acabou indo para o seguimento infantil e disse que a confusão nunca foi resolvida. Ela contou que as duas nunca sentaram e conversaram sobre o episódio. As revelações foram ao ar no Bagaceira Chique, podcast apresentado por Luciana Gimenez.

"Passou batido. Ela ficou com ciúme quando eu entrei no SBT (…) coisa de ciumenta. Eu sempre quis que minhas irmãs crescessem. Tanto que hoje cada uma tem o seu espaço, eu me encontrei no infantil, a Rebeca na Jequiti e a Patrícia está arrasando [no programa Silvio Santos]. Eu passo por cima e amo minha irmã", escreveu.

Bronca na mãe de Larissa Manoela

No mesmo podcast, a apresentadora Silvia Abravanel revelou em uma entrevista inédita que teve uma discussão com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Tudo teria acontecido quando ela descobriu que a pequena vivia uma vida de adulta.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", iniciou ela ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.