Silvia Abravanel brigou com mãe de Larissa Manoela: "Dormia com o namorado aos 11 anos"

Silvia Abravanel brigou com mãe de Larissa Manoela ao descobrir que ela já dormia com o namorado; veja o relato

A apresentadora Silvia Abravanel revelou em uma entrevista inédita que teve uma discussão com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Tudo teria acontecido quando ela descobriu que a pequena vivia uma vida de adulta.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", iniciou ela ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

A filha de Silvio Santos declarou que não achava o comportamento da jovem adequado. "E ai eu tive que chamar o diretor da novela e chamar os pais da Larissa, e não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: ‘olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela’. Na época, ela fez questão de divulgar isso na internet”.

A apresentadora conta que a mãe da atriz disse que não conseguia controlar a filha. "E a mãe dela me falou: ‘Silvia, eu não posso fazer nada porque é ela que sustenta a casa’. E eu falei: ‘pode! Não tô te perguntando quem sustenta a sua casa, estou te falando que você tem a obrigação de lidar com sua filha e segurar isso. Porque ela lida com crianças e ela é uma criança’. Ali ficou um debate muito grande porque eu era responsável pelo núcleo infantil, que também envolvia novela. E aí deu certo porque ela segurou um pouco mais a Larissa. E o pessoal da novela se atentou mais a isso, a gente fala com criança. É muito sério falar isso”, relembrou ela.

DECLARAÇÃO AO NOIVO

A atriz Larissa Manoela esbanjou romantismo ao fazer uma declaração de amor para seu noivo, o ator André Luiz Frambach. Ela abriu um álbum de fotos do casal em momentos de carinho e parceria ao longo da trajetória juntos e falou sobre o amor deles.

"A gente sempre foi de riso frouxo. Aqui não tem espaço pra pouco. É gargalhada alta, risada contagiante, sorriso sincero, felicidade gigante! Tem mais de ano que rir junto faz mais sentido. Ir em busca de uma plena alegria agora tem mais sabor, daqueles bem doces. A vida é colorida e divertida! É uma delícia. Amor que aquece o coração, que abraça a alma e que é motivo pra esse largo sorriso. Me encaixei nele e é desejo de todo dia levá-lo comigo pra todo canto. Te tenho em mim! Te amo infinito! Feliz sempre nós", disse ela.