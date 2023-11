Larissa Manoela fala sobre o seu amor por André Luiz Frambach: ‘Feliz sempre’

Larissa Manoela troca juras de amor com seu noivo, o ator André Luiz Frambach, nas redes sociais

A atriz Larissa Manoela esbanjou romantismo ao fazer uma declaração de amor para seu noivo, o ator André Luiz Frambach. Ela abriu um álbum de fotos do casal em momentos de carinho e parceria ao longo da trajetória juntos e falou sobre o amor deles.

"A gente sempre foi de riso frouxo. Aqui não tem espaço pra pouco. É gargalhada alta, risada contagiante, sorriso sincero, felicidade gigante! Tem mais de ano que rir junto faz mais sentido. Ir em busca de uma plena alegria agora tem mais sabor, daqueles bem doces. A vida é colorida e divertida! É uma delícia. Amor que aquece o coração, que abraça a alma e que é motivo pra esse largo sorriso. Me encaixei nele e é desejo de todo dia levá-lo comigo pra todo canto. Te tenho em mim! Te amo infinito! Feliz sempre nós", disse ela.

Ao ver o post dela, André fez questão de comentar com sua própria declaração de amor para a noiva. "Eu simplesmente não sei mais viver sem esse nosso sorriso!!! Eu te amo meu amor, que texto mais lindo, não pelo texto mas pelas palavras, pelo sentimento que tem nele! EU TE AMO TANTO, você não faz ideia, você é a principal causa de todo esse sorriso e será pra vida toda e além", escreveu.

Larissa Manoela perdeu o contato com os pais

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao revelar como anda a sua relação com os pais, Silvana e Gilberto, após a exposição da vida financeira da família há pouco tempo, quando veio à tona que ela desmanchou a parceria profissional com eles. Em entrevista na revista Glamour, a estrela contou que eles perderam o contato.

“Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse ela. Além disso, a artista garantiu que tem o apoio de seus amigos. “Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou”, refletiu.

Ainda na entrevista, Larissa Manoela entregou em qual momento decidiu tirar os pais do controle de sua carreira. “A minha autonomia sempre foi o que busquei. Eu tenho 22 anos. Então, acho que é natural do ser humano procurar essa voz. Desde os meus 18, sentia que precisava recalcular a rota de uma maneira que pudesse ser benéfica para mim, que aprendesse com o processo, mas sem que tudo o que foi feito tivesse vindo à tona. Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho. Então, hoje estou à frente da minha empresa e da minha carreira, muito realizada”, afirmou.