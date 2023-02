Marido de Ana Hickmann reage ao ver nova cor do cabelo da esposa

Alexandre Correa faz comentário ao ver o novo visual da esposa, Ana Hickmann, que ficou ruiva nesta semana: 'Me dei bem!'

Marido da apresentadora Ana Hickmann (41), o empresário Alexandre Correa (57) reagiu ao ver o novo visual da esposa. Nesta semana, a comunicadora se despediu do cabelo loiro que a acompanhou por muitos anos e apareceu com os fios ruivos.

Nas redes sociais, Correa comentou sobre a transformação da amada. “Agora tenho uma ruiva em casa! Ana Hickmann em sua nova versão, para receber os 42 anos que estão chegando. Me dei bem! Te amo, Aninha!”, disse ele na legenda da foto com a amada.

Ana Hickmann anunciou a mudança do visual na noite de terça-feira, 7, por meio das redes sociais."Chega de suspense! Por essa vocês não esperavam, né? Sim, eu estou ruiva! Sempre tive esse desejo, acho uma cor poderosa. E chegou o meu momento de mudar... E aí, curtiram? Quero muitos elogios, eu estou me achando! Mudança radical para comemorar os meus 42 anos que estão chegando!", escreveu Hickmann ao legendar a publicação.

Ana Hickmann passou por cirurgia há pouco tempo

Há poucos dias, Ana Hickmann revelou que passou por uma cirurgia para remover um pequeno cisto do útero. Ela gravou um vídeo em seu canal no YouTube para contar o que aconteceu.

“Eu vou passar por um procedimento cirúrgico com a minha ginecologista e obstetra porque nós encontramos um pequeno cisto no meu útero. Há um ano e meio, as minhas cólicas mentruais começaram a se intensificar, ficar bem fortes. Por causa da pandemia, eu acabei ficando um pouco mais longe das consultas médicas de rotina. Fizemos alguns exames, ela constatou um pequeno sangramento, achou estranho e me pediu para fazer uma série de avaliações e exames. E apareceram algumas suspeitas, mas a cada exame tudo dava negativo, mas as cólicas iam piorando e o sangramento também", disse ela.

E completou: "E fizemos um ultrassom com um tipo de preparação específico e vimos que não tenho endometriose, porém, descobrimos um pequeno cisto na parede do útero. Eu resolvi contar porque eu acho que é mostrar para as mulheres que quando sentimos uma dor aqui e ali, não podemos deixar para lá, não é uma coisa que vai passar, está tudo dentro da gente. Precisamos buscar auxílio médico. Não é nada tão grave, mas poderia se tornar. Mas já me atrapalhou com muitas coisas, inclusive em alguns planos familiares. Fiquei feliz que deu tudo certo, era uma coisa pequena e que causava tanta dor. A saúde a gente tem que cuidar acima de tudo”.