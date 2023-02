Ana Hickmann surpreende fãs ao abandonar loiro e surgir ruiva: ''Por essa vocês não esperavam''

Apresentadora Ana Hickmann choca seguidores ao radicalizar o visual, dando adeus ao loiro e aparecendo irreconhecível com fios ruivos

A apresentadora Ana Hickmann (41) deixou os seguidores de queixos caídos na noite de terça-feira, 07, ao exibir seu novo visual nas redes sociais!

Depois de anos com os fios loiros, a artista chocou os fãs ao mostrar que decidiu radicalizar seu look e apareceu com os cabelos mais curtinhos e ruivos, puxados para o tom cobre.

Em seu perfil no Instagram, a comandante do Hoje em Dia compartilhou o resultado da mudança e recebeu chuva de elogios pela beleza.

"Chega de suspense! Por essa vocês não esperavam, né? Sim, eu estou ruiva! Sempre tive esse desejo, acho uma cor poderosa. E chegou o meu momento de mudar... E aí, curtiram? Quero muitos elogios, eu estou me achando! Mudança radical para comemorar os meus 42 anos que estão chegando!", escreveu Hickmann ao legendar a publicação.

"Essa cor super combinou com você, parece que nasceu ruiva. Ficou perfeita, outra mulher. Não mude, continue ruiva porque eu amei", "Perfeita sempre, zero defeitos", 'Você é linda de qualquer jeito espetacular. Maravilhosa, impecável", destacaram os admiradores nos comentários.

Na manhã desta quarta-feira, 08, Ana publicou um novo vídeo do novo visual. "Bom dia!!! Good morning!!!! Bob Jour!!! A mais nova", disse ela.

Confira Ana Hickmann ruiva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Amanda de Carnaval, Ana Hickmann não sabia sambar

Há quase 20 anos, a apresentadora Ana Hickmann curtia o período do Carnaval ao lado de outras celebridades na Ilha de Caras. Em entrevista à revista, ela revelou que, apesar de amar o feriado e se animar ao ouvir uma boa música, ela ainda não sabia sambar.

"Sou aquela loirinha típica, não sei sambar. Mas me empolguei e fiquei pulando. Tinha que fazer umas aulas com essas passistas", afirmou ela, que na época tinha apenas 23 anos. A estrela já havia desfilado como destaque pela escola de samba Grande Rio e se preparava para participar da festa como musa do Camarote Brahma.

Ao contrário de Hickmann, a atriz Ludmila Dayer (39) afirmou, também naquele ano, que já tinha nascido sabendo sambar. Na época, ela estava na novela Senhora do Destino, e, ao lado de nomes como Susana Vieira, dava vida à personagem Danielle, conhecida como "ninfa-bebê".

"Desde pequena eu tenho samba no pé e alma de passista", afirmou Dayer, que, na época, tinha 21 anos. Susana completou a frase, elogiando a colega de trabalho. "Essa história de que loira não sabe sambar não vale para ela. Ludmila arrepia", declarou ela, considerada um grande ícone do Carnaval carioca.

