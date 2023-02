Amante do Carnaval, Ana Hickmann não sabia sambar: 'Tinha que fazer umas aulas'

Apresentadora, Ana Hickmann curtiu o feriado na Ilha de Caras, mas revelou que ainda não tinha o samba no pé

Há quase 20 anos, a apresentadoraAna Hickmann (41) curtia o período do Carnaval ao lado de outras celebridades na Ilha de Caras. Em entrevista à revista, ela revelou que, apesar de amar o feriado e se animar ao ouvir uma boa música, ela ainda não sabia sambar.

"Sou aquela loirinha típica, não sei sambar. Mas me empolguei e fiquei pulando. Tinha que fazer umas aulas com essas passistas", afirmou ela, que na época tinha apenas 23 anos. A estrela já havia desfilado como destaque pela escola de samba Grande Rio e se preparava para participar da festa como musa do Camarote Brahma.

Ao contrário de Hickmann, a atriz Ludmila Dayer (39) afirmou, também naquele ano, que já tinha nascido sabendo sambar. Na época, ela estava na novela Senhora do Destino, e, ao lado de nomes como Susana Vieira, dava vida à personagem Danielle, conhecida como "ninfa-bebê".

"Desde pequena eu tenho samba no pé e alma de passista", afirmou Dayer, que, na época, tinha 21 anos. Susana completou a frase, elogiando a colega de trabalho. "Essa história de que loira não sabe sambar não vale para ela. Ludmila arrepia", declarou ela, considerada um grande ícone do Carnaval carioca.

Naquele ano, a atriz tinha 62 anos e iria desfilar pela 11ª vez pela Grande Rio, escola que Hickmann já havia desfilado também. "A posição em que vou desfilar neste ano me engrandece e encanta porque vou estar pertinho da bateria, aquele coração batendo. Mas tenho orgulho de sair na Grande Rio em qualquer lugar."

"Já desfilei na Comissão de Frente, fui destaque, saí em cima do carro, embaixo, empurrando, na frente, correndo atrás. E ainda tenho vários postos para ocupar. O último será a Velha Guarda, mas antes, tem a ala das baianas", completou a veterana.