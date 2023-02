De Madonna a Paris Hilton: Carnaval de 2010 foi repleto de famosos no Rio; relembre

Carnaval do Rio de Janeiro foi super badalado em 2010 e contou com a presença de diversos famosos internacionais

Definitivamente o Carnaval do Rio de Janeiro foi super badalado em 2010 . A festa contou com a presença de diversos famosos e virou pauta em publicações internacionais. Na época, nomes como Madonna(64) e Paris Hilton (41) causaram a maior comoção ao curtir um dia do evento na Marquês de Sapucaí.

Em meio ao desfile do grupo especial, atores, cantores e modelos foram vistos curtindo os luxos dos camarotes presentes na avenida. Usando adereços carnavalescos e com muita animação, eles caíram na folia e experimentaram o que tem de melhor no evento.

Apaixonada pelo Brasil, Paris já esteve em nossas terras algumas vezes, no entanto, desta vez foi especial. A socialite americana foi contratada para fazer presença VIP no camarote de uma cervejaria muito popular naquele ano.

Ostentando um belo sorrisão no rosto, Paris estava acompanhada de seu namorado, Doug Reinhardt . Com um abadá customizado, ela posou para fotos e também fez registros especiais na câmera de seu celular.

"Sempre ouvi dizer que era a maior festa do mundo e pude comprovar isso. As fantasias são lindas, as pessoas têm muito gingado. Incrível", constatou a loira, que confessou que estava tentando aprender a sambar: "É só o começo, mas já estou aprendendo a fazer alguns movimentos".



A cantora Madonna também foi a sensação daquele Carnaval, no qual foi vista ao lado de amigos e de seu namorado, o modelo e DJ Jesus Luz. Além de curtir o desfile a partir do camarote do governador da Sérgio Cabral, ela também fez presença VIP no camarote de uma cervejaria.

Por lá, Madonna encontrou celebridades brasileiras como Paolla Oliveira e Rodrigo Santoro, que fizeram uma recepção calorosa. Sorridente, ela falou algumas palavras em português e posou para os fotógrafos.

A passagem de Madonna pelo Rio em meio às celebrações do Carnaval acabou gerando um baita transtorno na cidade. Horas antes da artista chegar na Sapucaí, foi armado um enorme esquema de segurança para a loira chegar com mais tranquilidade na avenida. O caso chegou a ser pauta do "Jornal Nacional".

Outras estrelas gringas que curtiram o Carnaval Carioca daquele ano foram o ator Gerard Butler, que estava no auge da carreira após o sucesso do filme "300". O bonitão até chegou a ser visto conversando no pé do ouvido com algumas famosas brasileiras, como a modelo Beatriz Coelho.

"Só dá para entender a dimensão disso vivendo esta festa. As cores, as danças, o ritmo, as pessoas bonitas e as lindas fantasias me conquistaram. Sem dúvida, o carnaval carioca é o espetáculo mais bonito que já presenciei", enalteceu Gerard em entrevista à CARAS.

Além disso, também estesteve no mesmo camarote a cantora Nicole Scherzinger, líder do grupo feminino Pussycat Dolls. "Quando recebi o convite, não pensei duas vezes. Era uma chance única. Estou extasiada, é tudo lindo. Desde que cheguei, só se superam ainda mais as minhas expectativas. Sei que exige tempo e preparo, mas seria maravilhoso desfilar. Me aguardem: daqui em diante quero estar aqui todo o carnaval", disse ela à CARAS.