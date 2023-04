Mariana Goldfarb rebate críticas ao seu biquíni: 'Não tem vergonha, não?'

Ex-mulher de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb desabafa ao se deparar com críticas após flagra na praia: 'Minha vida passando por um duplo twist carpado'

Poucos dias após confirmar o fim do casamento com o ator Cauã Reymond (42), a modelo Mariana Goldfarb (33) fez um desabafo nas redes sociais ao ver que foi alvo de críticas. A morena foi flagrada de biquíni ao curtir uma praia no Rio de Janeiro no último final de semana. Agora, ela viu que os internautas criticaram a combinação do seu modelito.

Nos stories do Instagram, Goldfarb rebateu só comentários negativos. “Minha vida passando por um duplo twist carpado. Eu focando no meu bem estar, em estar em contato com a natureza e vocês preocupados que o meu biquíni não combina... Vocês não têm vergonha, não? Até Deus duvida, credo. Bora cuidar da saúde, galera! Segundou”, disse ela.

Na última sexta-feira, 21, a nutricionista foi flagrada sem aliança após dias de ter anunciado o fim de seu casamento com Cauã Reymond, com quem estava desde 2016.

Foto: Dilson Silva e Fabricio Pioyani/Agnews

Confirmação do fim do casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Na semana passada, Mariana Goldfarb fez um post para informar o fim do casamento com Cauã Reymond. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Pouco depois, ele também confirmou o término. "Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.