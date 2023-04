Após o fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb é vista sem aliança pela primeira vez

Mariana Goldfarb é vista sem aliança em quiosque no Rio de Janeiro após o término com Cauã Reymond

Em meio a um término polêmico, a modelo Mariana Goldfarb (33) viu seu nome ficar em evidência mais uma vez na última sexta-feira, 21.

Após o fim do casamento com o protagonista de 'Terra e Paixão', da TV Globo, o ator Cauã Reymond (42), a musa foi clicada pela primeira vez sem a aliança de compromisso.

Ao lado das amigas, Mariana foi flagrada em um quiosque da Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, sem o anel. No momento, ela aparece toda sorridente, conversando com as moças e não é possível localizar a joia em sua mão.

Vale ressaltar que antes de anunciar a separação, Mariana Goldfarb postou um texto fazendo uma reflexão sobre a importância de ser transparente.

"Escrevi esse texto por amar e ser profundamente grata a todas as mulheres que sabem o significado e poder de suas vozes e que usam a sua força pra enaltecer outras mulheres. Obrigada", disse ela na legenda.

VEJA AS FOTOS DE MARIANA GOLDFARB SEM ALIANÇA:

Foto: Ag News/ Dilson Silva

