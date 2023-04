Recém-separada, Mariana Goldfarb ostenta abdômen trincado ao surgir de biquíni: "Linda"

Alguns após anunciar o fim de seu casamento, Mariana Goldfarb ganhou elogios ao postar fotos de biquíni

Dois dias após anunciar o fim de seu casamento com Cauã Reymond (42), Mariana Goldfarb (33) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques exibindo seu abdômen sarado.

Nesta sexta-feira, 21, a modelo compartilhou no feed do Instagram, dois cliques em que aparece usando um biquíni bege. Na primeira imagem, ela está em frente ao espelho, já na segunda, a influencer está na praia, com o cabelo molhado e uma camisa branca. "Oi, deusas!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Linda", comentou Grazi Massafera. "Perfeita", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Quem perdeu que chore... Mulherão", alfinetou uma fã.

Confira as fotos de Mariana Goldfarb de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

+ Crise dos 7 anos: conheça casais de famosos que não conseguiram passar pela fase

Cauã Reymond se manifesta sobre separação

O ator Cauã Reymond usou as redes sociais na tarde desta última quarta-feira, 19, para se pronunciar sobre o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb. Através dos Stories do Instagram, ele confessou que não gosta de expor sua vida pessoal, mas devido as diversas mensagens e ligações que está recebendo, decidiu confirmar o término da relação.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.

Vale lembrar que eles estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!