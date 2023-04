Crise dos 7 anos: conheça casais de famosos que não conseguiram passar pela fase

Além de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, alguns outros famosos não suportaram a tão temida ‘maldição’ da crise dos 7 anos de relacionamento

Na última quarta-feira, 19, a internet foi pega de surpresa depois que o ator Cauã Reymond (42) e a modelo Mariana Goldfarb (33) anunciaram o fim do casamento. Mas você sabia que não foram somente os dois ex-pombinhos que não suportam a tão temida crise dos 7 anos?

Assim como Cauã e Mariana, outros famosos também caíram na “maldição” dos sete anos, e puseram fim ao relacionamento que estavam vivendo. Veja agora alguns exemplos de casais que não resistiram à crença popular.

Jesus Luz e Carol Ramiro

Em junho de 2022, o ator e DJ Jesus Luz anunciou a separação da também DJ Carol Ramiro, depois de exatos sete anos de união, porém, somente um desses anos foi de casamento. Os dois são pais de Malena, e afirmaram que tiveram um término tranquilo e continuam amigos.

Sabrina Sato e Duda Nagle

Juntos desde 2016, a apresentadora Sabrina Sato e o empresário Duda Nagle anunciaram recentemente o fim do relacionamento através das redes sociais do ex-casal. Os dois são pais de Zoe, de apenas quatro anos de idade, e estavam noivos.

“Eu gostaria que durasse para sempre, mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos, nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos”, dizia uma parte do anúncio feito por Sabrina em seu Instagram.

Kim Kardashian e Kanye West

Com certeza um dos casais mais polêmicos do mundo das celebridades não poderiam estar de fora da maldição. A união começou no ano de 2014, e sete anos depois, em outubro de 2021, Kim Kardashian usou suas redes sociais para anunciar que estava namorando o comediante Pete Davidson, após meses de rumores de sua separação com Ye.

Kanye e a empresária têm quatro filhos juntos, North, de nove anos de idade, Saint, de seis anos, Chicago, de quatro anos, e Psalm, de três. Os dois possuem uma guarda compartilhada e o rapper paga supostamente US$200 mil por mês em pensão alimentícia.

Bianca e Mick Jagger

O astro do rock ‘n’ roll Mick Jagger e a atriz norte-americana Bianca Jagger se casaram no ano de 1971, e já no mesmo ano, teve sua primeira filha, Jade. Depois dos tão famigerados sete anos, a atriz pediu o divórcido, alegando adultério por parte do cantor do Rolling Stones. Aparentemente, Mick estava tendo um caso com Jerry Hall, com quem ficou até 1999 e teve quatro filhos, Georgia, Elizabeth, James e Gabriel.

Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr.

Os dois atores Robert Downey Jr., conhecido por seu papel como o herói Homem de Ferro, da Marval, e Sarah Jessica Parker, aclamada por viver Carrie Bradshaw, em Sex and The City, se conheceram durante as filmagens de Firstborn, e se tornaram um dos casais mais amados de Hollywood.

Namorando por sete anos, terminaram o relacionamento depois de Sarah perceber que a relação era “genuinamente assustadora”. Ela chegou a morar com Robert, afirmando que ele a ensinou “como amar”. Mas, como eles tinham apenas 18 anos quando tudo começou, os problemas com drogas e álcool do Iron Man assustaram a parceira.

Roberto Justus e Ticiane Pinheiro

O empresário e apresentador Roberto Justus e a apresentadora Ticiane Pinheiro terminaram o relacionamento no ano de 2013, claro, depois de sete anos de união. Juntos, eles tiveram Rafaella Justus. Mas, ambos já seguiram a vida, o empresário, hoje, é casado com Ana Paula Siebert, com quem tem Vicky, de apenas dois anos, enquanto Tici se casou no ano de 2017 com o jornalista Cesar Tralli, com quem tem Manuella, de apenas três anos.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Por fim, o casal mais recente que acabou sofrendo nas mãos da maldição dos sete anos, Cauã e Mariana anunciaram nesta semana o fim do casamento. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.