Casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb chega ao fim

Após quatro anos de casamento, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se separam: 'Ciclos se encerram'

O casamento do ator Cauã Reymond (42) e da nutricionista Mariana Goldfarb (33) chegou ao fim. A separação foi anunciada por ela em uma mensagem nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira, 19.

Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Por enquanto, Cauã Reymond não se pronunciou sobre a separação nas redes sociais após o post de Mariana. Vale lembrar que os dois não tiveram filhos juntos. Ele é pai de Sofia (10), fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera (40).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Cauã Reymond invade a casa do BBB 23

Nesta semana, o ator Cauã Reymond fez a alegria dos participantes do BBB 23, da Globo, ao entrar na casa do reality show de surpresa para fazer uma ação de divulgação da novela Terra e Paixão, próxima trama das 9 da Globo, e esbanjou simpatia ao interagir com os confinados.

Simpático, o artista cumprimentou todo mundo e quis saber mais sobre a vida deles no reality show, incluindo perguntas sobre a convivência e os amores na casa. Além disso, ele conheceu os espaços da casa e também comeu goiabada.

Após alguns minutos de conversa, o ator recebeu a ordem da produção para sair e se despediu de todo mundo.