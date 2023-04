Antes de anunciar a separação, Mariana Goldfarb postou reflexão: ''Me fiz de burra''

Dias antes do fim do casamento, modelo Mariana Goldfarb escreveu texto que pode revelar o possível motivo do término com Cauã Reymond

A modelo Mariana Goldfarb (33) e o ator Cauã Reymond (42) anunciaram na quarta-feira, 19, o fim do relacionamento de sete anos.

O anúncio dos artistas surpreendeu os seguidores. No dia 15 de abril, a nutricionista publicou um texto fazendo uma reflexão sobre a importância de ser transparente e as dificuldades de ser mulher.

"Escrevi esse texto por amar e ser profundamente grata a todas as mulheres que sabem o significado e poder de suas vozes e que usam a sua força pra enaltecer outras mulheres. Obrigada", disse ela na legenda.

Alguns trechos do texto, intitulado "Quando os barulhos externos começam a incomodar, é sinal que devemos olhar mais para dentro de nós", foi publicado na web e Mariana abriu o coração. "Tudo que vem de fora tem me irritado, me incomodado, me deixando ansiosa e assustada. O que é intrigante uma vez que eu era a pessoa do som alto no carro, dos berros para ter a sensação de estar sendo ouvida e de justamente buscar no fora tudo que eu não sabia como externalizar de dentro de mim", iniciou. "Existem coisas que tem que ser ditas, sabe. É questão de sobrevivência quando acato demais, me anulo demais, finjo demais, me apego demais, concordo demais, tudo isso para não trazer um novo ponto de vista sobre o tema, seja para não contra-argumentar e causar um desconforto. Sabe como é... A mulher geralmente não pode falar, pois quando mostra que possui conhecimento, assusta e as pessoas não sabem lidar. Nem homens nem mulheres que ainda não despertaram para as suas capacidades sabem lidar com as mulheres que se colocam. Só por existir já incomodamos".

"Por muitas vezes e em muitas situações me fiz de burra, me fiz inábil, me diminui para caber, para ser aceita, mesmo que dentro de mim estivesse acontecendo tempestade e eu quisesse gritar, era mais comum eu me machucar do que machucar o outro. Até que começou a ficar insuportável me calar (...) Eu estou achando ótimo esse incômodo frequente, porque é a chance que tenho de olhar para o meu barulho interno que foi silenciado por tantas vezes, por tanto tempo, por medo de estar sendo inadequada, insuficiente ou mulher demais para ser ouvida".

Nos comentários, é possível mensagens dos seguidores questionando sobre o fim do casamento antes mesmo do ex-casal anunciar a separação.

Os dois já haviam dado indícios de que a relação estava abalada, segundo o jornalista Leo Dias. Ele revelou que os dois não estavam usando alianças nas últimas semanas e já não estavam mais trocando curtidas na rede social. Outro ponto levantado por Leo foi que eles não estavam indo ao mesmos eventos há algum tempo.

Confira o texto de Mariana Goldfarb:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Casamento de Mariana Goldfarb e Cauã Reymond chega ao fim

O casamento do ator Cauã Reymond e da nutricionista Mariana Goldfarb chegou ao fim. A separação foi anunciada por ela em uma mensagem nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira, 19. Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram em uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado, então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.