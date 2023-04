Cauã Reymond e Mariana Goldfarb deram indícios de crise; entenda

Há algum tempo, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb deram alguns sinais de que o casamento estava em crise

O fim do casamento de Cauã Reymond (42) e Mariana Goldfarb (33) chegou ao conhecimento público nesta quarta-feira, 19, após a modelo compartilhar um aviso em sua rede social contando que não estava mais casada com o ator, que estará na próxima novela das nove da Globo, Terra e Paixão.

Segundo o jornalista Leo Dias, o casal já havia dado alguns indícios de que a relação não estava tão bem. O colunista revelou que os dois não estavam usando alianças nas últimas semanas, mostrando que o relacionamento estava abalado.

Além disso, o colunista apontou que Cauã Reymond e Mariana Goldfarb não estavam mais trocando curtidas na rede social. Outro ponto levantado por Leo foi que eles não estavam indo ao mesmos eventos há algum tempo.

Mariana Goldfarb anuncia fim do casamento com Cauã Reymond

O casamento do ator Cauã Reymond (42) e da nutricionista Mariana Goldfarb chegou ao fim. A separação foi anunciada por ela em uma mensagem nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira, 19.

Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Por enquanto, Cauã Reymond não se pronunciou sobre a separação nas redes sociais após o post de Mariana. Vale lembrar que os dois não tiveram filhos juntos. Ele é pai de Sofia (10), fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera (40).