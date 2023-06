Magérrima, Taís Araujo curte banho de mar em praia no Rio de Janeiro

Taís Araujo surge com macacão justíssimo ao curtir banho de mar na praia de Ipanema

Nesta quinta-feira, 29, a atriz Taís Araujo aproveitou a tarde de ensolarada no Rio de Janeiro para curtir um passeio ao ar livre. A musa foi flagrada após um banho de mar no mar da praia de Ipanema junto com os amigos.

Os paparazzi fotografaram a estrela usando um macacão de surfe justíssimo ao corpo e completou o visual com touca no cabelo e óculos de natação. Logo depois, ela trocou o visual e apareceu com biquíni listrado e ostentou sua beleza impecável.

A atriz Taís Araujo está longe das novelas desde que protagonizou a trama de Cara e Coragem, história das 19h na Globo. Nesta semana, Taís Araujo foi vista em um passeio com o maridão, o ator Lázaro Ramos. Os dois aparecem juntinhos enquanto faziam os pedidos em um restaurante. Depois, eles deixam o local abraçados e trocando carinhos. Ambos também estão muito sorridentes e felizes e não se incomodaram com a presença dos fotógrafos.

O ator Lázaro Ramos e a atriz Taís Araújosão casados desde 2007 e tem dois filhos, Maria Antonia e João Vicente. O casal não costuma expor os dois, que só aparecem em momentos raros em público. A ideia é preservar a vida íntima da família.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Taís Araujo curte passeio com o filho

Há poucos dias, a atriz Taís Araujo (44) aproveitou a tarde para curtir um passeio com seu filho mais velho, João Vicente (11), fruto do casamento com o ator Lázaro Ramos (44). Os dois foram flagrados durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Inclusive, João mostrou o quanto cresceu nos últimos tempos e está chegando cada vez mais perto da altura de sua mãe. Vale lembrar que a atriz e o ator também são pais de uma menina, Maria Antonia (8).

Fotos: Edson Aipim / AgNews