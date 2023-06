Juntos há 16 anos, Taís Araújo e Lázaro Ramos são flagrados em noite romântica

Taís Araújo e Lázaro Ramos são flagrados trocando carinhos em jantar a dois; veja

Apaixonados e felizes, o casal Lázaro Ramos e Taís Araújo foi flagrado em cliques raros na noite desta terça-feira, 27. É que os dois aproveitaram para curtir um jantarzinho a dois em um restaurante japonês no Rio de Janeiro.

Nas fotos, os dois aparecem juntinhos enquanto faziam os pedidos. Depois, eles deixam o local abraçados e trocando carinhos. Ambos também estão muito sorridentes e felizes e não se incomodaram com a presença dos fotógrafos.

Lázaro Ramos e Taís Araújosão casados desde 2007 e tem dois filhos, Maria Antonia e João Vicente. O casal não costuma expor os dois, que só aparecem em momentos raros em público. A ideia é preservar a vida íntima da família.

Vale lembrar que o ator vai voltar à TV ainda neste ano. Ele foi escalado para viver o personagem icônico Mario Fofoca na nova versão da novela Elas por Elas, que está sendo preparada para o horário das seis e deve reunir um elenco estelar.

O remake é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, sendo que a versão original foi feita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. "A grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional", disse a autora.

Veja:

Lázaro Ramos e Taís Araújo surgem em clima de romance

Recentemente, Lázaro Ramos e Taís Araújo curtiram alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitaram para se divertir no Universal Park. Nas redes sociais, o ator dividiu alguns cliques do seu passeio com a esposa, e além de surgirem sorridentes e abraçados nas imagens, o casal ainda trocou vários beijinhos entre um brinquedo e outro. Os dois seguem muito felizes e apaixonados nas fotos.