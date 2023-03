Lázaro Ramos e Taís Araújo surgem em clima de romance durante passeio em parque de diversões

De férias nos Estados Unidos, Lázaro Ramos e Taís Araújo posam trocando beijos e abraços durante passeio

Lázaro Ramos (44) e Taís Araújo (44) estão curtindo alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitaram para se divertir no Universal Park.

Nesta sexta-feira, 3, o ator dividiu alguns cliques do seu passeio com a esposa, e além de surgirem sorridentes e abraçados nas imagens, o casal ainda trocou vários beijinhos entre um brinquedo e outro.

"Alerta de casal curtindo o @Universalparksresort passando pela sua timeline. Dias leves na companhia de Harry Potter, ETs, super heróis, roda gigantes, simuladores e levando um monte de história pra contar", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os seguidores amaram ver os registros da viagem, e encheram o casal de elogios. "Aproveitem muito", disse uma seguidora. "Casal lindo de verdade. Parabéns! Que Deus abençoe sempre a sua vida e de sua família", falou outra. "Casal lindo. Aproveitem muito", comentou uma fã.

Taís também postou um vídeo mostrando alguns detalhes da viagem em família. "Meus amores, acreditem se quiser, mas essa família aqui tirou as tão sonhadas mini férias! Fomos pra Orlando e conhecemos a experiência incrível de todo o complexo da @universalparksbrasil que além dos parques tem hotéis incríveis e foi MARAVILHOSO! Ficamos no Loews PortoFino Bay e já cheguei com vontade de voltar! As crianças nem preciso dizer que amaram, né?!", disse a atriz.

Confira as publicações de Lázaro Ramos e Taís Araújo sobre a viagem:

