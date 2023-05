Tá grandão! Taís Araujo curte passeio com o filho no Rio de Janeiro

Taís Araujo é fotografada ao lado do filho mais velho, João Vicente, e mostra o quanto o menino já cresceu

A atriz Taís Araujo (44) aproveitou a tarde desta quinta-feira, 18, para curtir um passeio com seu filho mais velho, João Vicente (11), fruto do casamento com o ator Lázaro Ramos (44). Os dois foram flagrados durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Inclusive, João mostrou o quanto cresceu nos últimos tempos e está chegando cada vez mais perto da altura de sua mãe. Vale lembrar que a atriz e o ator também são pais de uma menina, Maria Antonia (8).

Para o passeio, Taís apostou em um look casual, com jeans larguinho e blusa de lã verde. Para dar um toque de cor mais forte no visual, ela surgiu com uma bolsa laranja. Por sua vez, João apareceu com um look branco e bege.

Nesta semana, a atriz contou o que ganhou de presente de Dia das Mães dos filhos e do maridão. “Presentes: Pijama lindo dado pela minha pequenininha, camisa do Vasco dada pelo meu filho mega vascaíno e a Diana da Caverna do Dragão dada pelo meu Mozinho”, disse ela. Veja a foto aqui.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Taís Araujo se declara para Lázaro Ramos

Em novembro de 2022, Lázaro Ramos completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem da esposa nas redes sociais. Ela fez questão de declarar o seu amor em um post divertido.

"Para, não me olha assim que eu não aguento… esse é um post de aniversário, para com isso…", iniciou ela, brincando com a foto do post. "Mozinho, te desejo todos os seus desejos realizados, brilho no olhar, caminhos abertos, coração de criança, responsabilidade de um líder que sabe de onde veio e trilha um caminho inédito cheio de gratas surpresas, te desejo gargalhadas altas, brindes incríveis, mais viagens que fiquem nas nossas memórias e construam nossos imaginários, livros que mudam vidas, músicas que te façam dançar, canções que te emocionem, peças que te provoquem, te façam pensar e te estimulem a querer mais ainda transformar esse mundo", disse Taís.

"Te desejo meus beijos na sua boca, meus abraços de amor, meus melhores olhares e que a vida siga sendo tão generosa e gentil com você, meu amor. Te desejo saúde e mais saúde pra poder viver tudo de espetacular que ainda te espera nesse mundo. Te amo, te amo, te amo @olazaroramos", se derreteu ainda ao legendar a postagem.