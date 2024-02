Magérrima! Lívia Andrade choca com barriga negativa

Ao eleger look arrasador com cropped, Lívia Andrade choca ao exibir abdômen muito seco e negativo; veja o registro do momento

A apresentadora Lívia Andrade caprichou em mais um look para aparecer no Domingão Com o Huck. Neste terça-feira, 06, a loira postou alguns registros a gravação e chamou a atenção ao exibir sua barriga bem negativa em uma das fotos.

Dona de um estilo ousado e autêntico, a artista, que durante anos brilhou no programa de Silvio Santos, impressionou ao surgir com uma roupa vermelha com franjas. Exibindo-se com a produção diferenciada, ela esbanjou beleza.

"Registros de felicidade no Domingão", publicou ela. Ao ostentar sua barriga reta, a musa recebeu elogios. "Coisa mais linda", admiraram os fãs. "Gata", escreveram os seguidores.

Em entrevista recente à CARAS, Lívia Andrade falou sobre seu relacionamento com o empresário milionário Marcos Araújo. "A gente nunca rotulou nossa relação, estamos muito juntos, mas nunca rotulamos. Somos bons companheiros de vida e tem que permanecer assim", explicou se é casada. Ela e o amado são bastante discretos quanto à relação, e a mantém longe dos holofotes.

Ainda nas últimas semanas, a apresentadora impressionou ao aparecer com um vestido rosa e sapatos coloridoslogo no início do cruzeiro. Antes de embarcar, ela comemorou o Natal com a família e o marido. Veja as fotos raras aqui.

Luciano Huck fala sobre Lívia no 'Domingão'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022. No aniversário de 40 anos da loira, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck. "Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão. Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.