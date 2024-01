Lívia Andrade descarta rótulos em relação com empresário: 'Nunca imaginei'

Em conversa com a CARAS Brasil, Lívia Andrade também comentou os planos para 2024, explicou sua relação com a moda e contou como escolhe seus looks

Preparada para começar o ano de 2024, Lívia Andrade (40) não esconde a animação em continuar no Domingão com Huck. Em conversa com a CARAS Brasil, ela contou que permanecerá no programa dominical da Globo e ainda abriu o jogo sobre seu atual relacionamento e sua maneira de enxergar a moda.

Lívia Andrade esteve presente na gravação do DVD da dupla Os Parazim, formada por Thiago e Samuel. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 18, na casa de eventos Vila JK, localizada em São Paulo. Ela participou do evento para acompanhar o empresário do ramo musical Marcos Araújo, com quem vive um relacionamento sem rótulos.

"A gente nunca rotulou nossa relação, estamos muito juntos, mas nunca rotulamos. Somos bons companheiros de vida e tem que permanecer assim", explica. Ela e o empresário são bastante discretos quanto à relação, e a mantém longe dos holofotes.

Leia também: Lívia Andrade arrasa no look para curtir a lua no cruzeiro de Neymar

Apesar disso, ela diz que o match deu certo e que os dois são bastante ligados à música. "Música sempre fez parte da minha vida, e acabou juntando o útil ao agradável, nunca imaginei me juntar com uma pessoa assim. Nossa vida é muito movimentada e eu gosto, então deu certo. Em casa, no trabalho, no carro tudo é música!".

Para a ocasião, a apresentadora usou um figurino com muito brilho. "Gosto muito de coisas com movimento, um barulhinho, um brilho... pronto! Já ganhou meu coração", começa ela. "A roupa não é muito pensada, assim como a minha vida, as coisas vão acontecendo. É uma questão de humor. Eu brinco que é de acordo com a personalidade do dia, sou geminiana, então tenho muitas [risos]."

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE LÍVIA ANDRADE: