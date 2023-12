Lívia Andrade arrasa no look para curtir a lua no cruzeiro de Neymar

No cruzeiro de Neymar, Lívia Andrade arrasa ao apostar em vestido branco para admirar o céu em alto mar; veja as fotos do momento

A apresentadora Lívia Andrade postou mais fotos de sua passagem pelo cruzeiro de Neymar. Nesta quinta-feira, 28, a famosa curtiu a noite em grande estilo e chamou a atenção ao surgir com um look branco.

Usando um vestido longo, a loira ostentou suas curvas esculturais com muita beleza e registrou o momento em alto mar. A artista apareceu apreciando o céu de noite. "Banho de Lua", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a integrante do Domingão Com o Huck. "Diva", definiram os fãs. "Muito deusa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade impressionou ao aparecer com um vestido rosa e sapatos coloridoslogo no início do cruzeiro. Antes de embarcar, ela comemorou o Natal com a família e o marido. Veja as fotos raras aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Mais famosos no cruzeiro de Neymar

Batizado de Ney em Alto Mar, o cruzeiro de Neymar Jr. iniciou a navegação nesta terça-feira, 26. Com duração até sexta, 29, a embarcação recebeu um verdadeiro time de famosos e contará com shows dos mais diversos artistas.

O navio partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. Como atrações confirmadas do Cruzeiro de Neymar estão nomes como Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e muitos outros artistas.

Além das atrações musicais confirmadas, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Silvia Abravanel e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio. Para acompanhar Belo, a influenciadora Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, também estão no cruzeiro.

Leia também: Quanto custa o cruzeiro de Neymar? Cabines têm preço altíssimo

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.