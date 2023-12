Lívia Andrade mostra fotos raras com o marido e a família

Com cliques intimistas, Lívia Andrade mostra como foi o Natal em sua família; famosa apareceu com look marcante ao lado do esposo e parentes

A apresentadora Lívia Andrade mostrou como foi seu Natal em família ao lado de seus parentes e de seu marido, o empresário Marcos Araújo, em uma grande casa. Na rede social, ela postou os registros intimistas da reunião.

Com um look nada discreto, de cor verde e texturas, a famosa apareceu com os convidados da festa, que segundo ela teve várias emoções. Inclusive, a artista não conseguiu registrar seu look do dia em uma foto toda produzida por conta dos imprevistos.

"FELIZ E ABENÇOADO NATAL! Todo Natal é assim, uma correria lascada , gente chegando , casa bagunçada, comida que a gente só come nessa época do ano, criançada correndo, forno e fogão bombando e até incêndio! Mas tudo isso é maravilhoso porque estamos juntos. Família e amigos do Peru! Eu mesma não tirei uma foto! Que absurdo, cadê aquela foto com look Natalino ao lado da árvore de Natal, com luzes apropriadas , com fotógrafo profissional? Não temos kkkkkkkkk Mas temos muitas e boas histórias pra contar", tentou resumir como foi agitado o evento.

Nos últimos dias, a ex-funcionária do SBT mostrou mais uma vez que é grata pela oportunidade que Silvio Santos lhe deu. No aniversário dele, ela escreveu um recado especial para homenageá-lo em pelos seus 93 anos.

Luciano Huck fala sobre Lívia no 'Domingão'

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022. No aniversário de 40 anos da loira, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

Com uma selfie ao lado da ex-funcionária do SBT, o comunicador enalteceu o talento dela e surpreendeu ao falar por quanto tempo ela poderá ficar no Domingão Com o Huck. "Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão. Mas o convívio me fez conhecer uma Lívia ainda mais legal que a da TV. Ganhei uma amiga por quem tenho muito respeito e carinho. Feliz aniversário querida", desejou ele.

