Lívia Andrade manda recado no aniversário de Silvio Santos: 'De longe'

No aniversário de Silvio Santos, Lívia Andrade manda recado para o ex-patrão e demonstra carinho eterno por ele; veja o que ela escreveu

Apesar de ter tido uma saída polêmica do SBT há alguns anos, antes de ser contratada pela Globo, a apresentadora Lívia Andrade mostrou mais uma vez que o carinho pelo ex-patrão, Silvio Santos, continua.

Prova disso, foi o recado que a loira escreveu para o dono do baú nesta terça-feira, 12, dia em que ele completou 93 anos. Em sua rede social, a artista relembrou várias fotos com o comunicador e usou os registros de su história ao lado dele para homenageá-lo.

"Do fundo do Baú da felicidade! Que saudade de zoar e ser zoada, de bater boca, receber seus conselhos, ficar com a barriga doendo de tanto rir, de me emocionar pertinho de você. Que felicidade a minha poder comemorar o seu aniversário mesmo de longe. As nossas melhores conversas e momentos não tem registros, mas estão guardados no arquivo de melhores momentos da minha vida. Te desejo muita saúde e felicidade, você mora no coração Sisi. VIVAAAAAAAAAAAAAAAA", escreveu ela.

Em outubro de 2020, Lívia Andrade foi desligada do SBT. Na época, a apresentadora se pronunciou sobre o acontecimento em sua rede social com um agradecimento.

Lívia Andrade revela salário alto no SBT

Em entrevista ao site NaTelinha, a loira contou que um dos motivos de deixar a emissora de Silvio Santos foi seu alto salário.

"Sim, era alto (o salário), lutei anos por isso. Recebia boas propostas de outras emissoras e melhorava a minha condição de trabalho no SBT negociando pessoalmente um a um, na maioria das vezes com o próprio Silvio", contou ela.

Lívia Andrade então explicou o motivo da quantia que ganhava na época que fazia o Fofocalizando e o Programa Silvio Santos. "Trabalhava em dois programas, estava 24 horas a disposição e ainda tinha a bunda marcada a ferro na cadeira que dava choque, isso custa caro! Nessa vida, eu ainda preciso trabalhar muito para pagar minhas contas, realizar os meus sonhos e continuar fazendo meu pé de meia para o futuro", falou ela.

Mesmo tendo uma saída conturbada da emissora, a apresentadora revelou que continua o afeto por Silvio Santos. "Eu amo o Silvio e entendo certas coisas, ele tem 91 anos. Quem sabe numa próxima vida eu venha herdeira. Meu sonho trabalhar por ocupação ou hobby, não por sobrevivência, acho que esse é o sonho de muitos brasileiros", declarou.