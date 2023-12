No cruzeiro de Neymar, Lívia Andrade chama a atenção com look rosa

Com vestido rosa recortado e sapatos coloridos, Lívia Andrade chama a atenção com produção para curtir o cruzeiro de Neymar

A apresentadora Lívia Andrade é um dos nomes conhecidos que está curtindo o cruzeiro de Neymar. Nesta quarta-feira, 27, a famosa postou registros se exibindo em alto mar e chamou a atenção com a produção escolhida para o dia.

Em clima de verão e praia, a artista apostou em um vestido rosa curtinho e com recortes estratégicos. Para deixar a combinação ainda mais estilosa, a loira elegeu tamancos coloridos e não passou despercebida na rede social.

"Um pontinho rosa no meio da imensidão azul", disse ela ao se mostrar no local com o look vibrante. Nos comentários, os internautas admiraram a ex-SBT. "Uma princesa que saiu direto dos filmes da Disney", falaram. "Super gata", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade chamou a atenção com seu look de Natal e ao postar fotos da comemoração ao lado de sua família. Discreta com sua vida pessoal, ela surpreendeu ao surgir com seu marido e sua mãe nos registros.

Mais famosos no cruzeiro de Neymar

Batizado de Ney em Alto Mar, o cruzeiro de Neymar Jr. iniciou a navegação nesta terça-feira, 26. Com duração até sexta, 29, a embarcação recebeu um verdadeiro time de famosos e contará com shows dos mais diversos artistas.

O navio partiu do porto de Santos, no litoral de São Paulo. Como atrações confirmadas do Cruzeiro de Neymar estão nomes como Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e muitos outros artistas.

Além das atrações musicais confirmadas, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Silvia Abravanel e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio. Para acompanhar Belo, a influenciadora Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, também estão no cruzeiro.

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.