Magérrima, Ana Paula Padrão exibe corpaço em foto de biquíni

De biquíni preto fininho, Ana Paula Padrão exibe a barriga reta ao relembrar foto de viagem

A apresentadora Ana Paula Padrão, do programa MasterChef Brasil, da Band, colocou o corpão sarado para jogo ao abrir um álbum de fotos nas redes sociais. A estrela relembrou uma foto de uma viagem que fez para a Ilha de St. Barth e surgiu de biquíni e saída de praia.

Na foto, ela surgiu de braços apertos enquanto admirava a paisagem e deixou à mostra sua barriguinha reta e as pernas torneadas. Na legenda, ela refletiu sobre a chegada do novo mês do ano.

"Junho é um mês bege. Era o que eu pensava. Ainda não é férias mas o cansaço já chegou. Não é mais verão mas ainda não faz aquele frio bom de vinho com lareira. Daí, aproveitando o dia de #tbt , fui buscar em fotos o que vivi nos junhos passados e me surpreendi com a quantidade de emoções que eles me trouxeram. Algumas boas, outras nem tanto, algumas novas", disse ela.

Recentemente, Ana Paula Padrão contou sobre os seus cuidados com a beleza no dia a dia. "Se eu não dormir pelo menos sete horas por noite, fico com bolsas sob os olhos, que não tem maquiagem que disfarce. Preciso me alimentar muito bem, pois tenho o intestino supersensível, cuido muito mais da pele com ácidos e hidratantes e vou ao dermatologista a cada seis meses renovar o botox. No geral, me cuido muito mais para me manter saudável e descanso muito mais do que em qualquer outro período da minha vida", declarou à Revista CARAS.

Ana Paula Padrão reflete sobre a maturidade

Além disso, Ana Paula Padrão conversou com a revista CARAS e refletiu sobre a maturidade em sua vida. "A maturidade me trouxe menos ansiedade, mais segurança e muito conforto com a vida que construí até aqui. Gosto das escolhas que fiz e amo a mulher que sou hoje. É como se eu olhasse para trás e percebesse que sou a pessoa que eu desejei, aos 30 anos, ser no futuro. Tenho um orgulho imenso disso tudo", disse ela.

Inclusive, ela contou que lida bem com o envelhecimento. "Envelhecer é um processo que tem coisas chatas e coisas ótimas. Tenho que me dedicar muito mais à minha saúde hoje: comer melhor, manter uma rotina de exercícios… não dá mais para passar a noite dançando e trabalhar no dia seguinte. Mas o ganho em estabilidade emocional é tão grande que compensa tudo isso. Tento encarar esta como uma nova fase e aproveitar o que ela tem de bom, que não é pouco", declarou.