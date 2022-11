Magérrima, Ana Paula Padrão arrasa em fotos só de biquíni

Ana Paula Padrão exibe o seu corpo sarado ao renovar o bronzeado em dia na praia

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 10h48

A apresentadora Ana Paula Padrão, do MasterChef Brasil, esbanjou sua boa forma ao aparecer só de biquíni preto em novas fotos nas redes sociais. A estrela aproveitou um dia de folga para renovar o bronzeado em uma praia e exibiu as fotos para os seus fãs.

Nas imagens, ela apareceu protegida por um guarda-sol enquanto usava um biquíni preto fininho. Ela deixou à mostra sua beleza deslumbrante e as pernas torneadas.

Recentemente, Ana Paula Padrão contou sobre os seus cuidados com a beleza no dia a dia. "Se eu não dormir pelo menos sete horas por noite, fico com bolsas sob os olhos, que não tem maquiagem que disfarce. Preciso me alimentar muito bem, pois tenho o intestino supersensível, cuido muito mais da pele com ácidos e hidratantes e vou ao dermatologista a cada seis meses renovar o botox. No geral, me cuido muito mais para me manter saudável e descanso muito mais do que em qualquer outro período da minha vida", declarou à Revista CARAS.

Veja as fotos de Ana Paula Padrão na praia: