Luana Piovani posa de biquíni aos 46 anos e corpo impressiona: "como pode?"

A modelo Luana Piovani impressionou a internet ao posar de roupa de banho com corpo escultural

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 09h42

A modelo Luana Piovani esbanjou beleza ao posar de biquíni nesta sexta-feira, 11. De malha colorida e aos 46 anos, a ex do surfista e ex-BBB Pedro Scooby mostrou corpo impressionante.

Anunciando a nova coleção de biquínis, a empresária foi sua própria modelo, primeiro com partes de cima e de baixo e depois com uma saída de praia.

"Cores e estampas representam o calor e a energia que só o verão tem! Vem verão, vem!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores não perderam a oportunidade de comentar o corpo impressionante da musa. "Que mulher maravilhosa, toda natural", disse uma. "Meu Deus, que mulher é essa? Linda!", comentou outra. "Como pode?", perguntou uma última.

Recentemente, a atriz contou que Pedro Scooby, pai de seus três filhos, vai morar no Brasil para apoiar a gravidez da atual Cíntia Dicker. Ela desabafou nos stories. “Sei que as coisas vão se ajeitar. Agora o Pedro paga pensão, eu cuido das crianças, ele vem matar a saudade quando puder e a gente vai levando”, disse a loira.

Ela também agradeceu o apoio do namorado, Lucas Bittencourt (32): “Graças a Deus eu tenho um homem maravilhoso ao meu lado, que faz com que eu tenha essa sensação. Um homem maduro, que faz com que a gente tenha um relacionamento maduro. E que eu confio que vai estar do meu lado. Para me ajudar, me entender e pra…por que não? Dividir essa missão comigo”.

Confira a publicação de Luana Piovani: