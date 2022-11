Luana Piovani desabafa sobre mudança de Pedro Scooby para o Brasil: “Essa missão é minha”

Luana Piovani desabafou através dos stories e falou sobre a mudança de Pedro Scooby para o Brasil e sobre a jornada de mãe solo

CARAS digital Publicado em 10/11/2022, às 18h17

Na tarde desta quinta-feira, dia 10, Luana Piovani (46) usou as redes sociais para desabafar com os seguidores e para contar algumas mudanças que acontecerão na sua vida e na dos filhos, Dom, Bem e Liz. A atriz contou que o pai dos seus filhos, o surfista Pedro Scooby (34), voltará a morar no Brasil por pelo menos 6 meses, para esperar o nascimento da filha, fruto do relacionamento com a modelo Cíntia Dicker (35).

Luana contou que morando em Portugal, sem o apoio do ex-marido, cuidará sozinha dos filhos, com a ajuda de alguns familiares: “Sei que as coisas vão se ajeitar. Agora o Pedro paga pensão, eu cuido das crianças, ele vem matar a saudade quando puder e a gente vai levando”, disse a loira.

Ela também disse que apesar da jornada de mãe solo, poderá contar também com a segurança do namorado, Lucas Bittencourt (32): “Graças a Deus eu tenho um homem maravilhoso ao meu lado, que faz com que eu tenha essa sensação. Um homem maduro, que faz com que a gente tenha um relacionamento maduro. E que eu confio que vai estar do meu lado. Para me ajudar, me entender e pra…por que não? Dividir essa missão comigo”, completou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani manda recado para Pedro Scooby por meio dos stories

Essa não é a primeira vez que Luana fala sobre o ex-marido nas redes sociais. Ela costuma usar o espaço para mandar recados bem diretos para o pai dos seus filhos. No final do mês de outubro ela ficou indignada, após o surfista ignorar as suas ligações e disparou: “Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender, você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades”, começou ela no vídeo.

“Tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, tá? Porque não adianta trazer do Brasil e deixar em casa. E tem que levá-lo tomar vacina, porque ele está sem aula essa semana”, continuou. “E eu, mesmo tendo trabalhado até agora, saindo agora, estou preocupada com a tua responsabilidade. Obrigada. De nada querido”, finalizou Luana.